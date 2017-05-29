بالفيديو- عصفور في فندق ترامب

يسرح عصفور داخل بهو فندق ترامب في واشنطن، يقفز يومياً بين طاولاته دون ان يعرف من أين يدخله.

فندق ترامب او ترامب اوتيل هو الأكثر رواجاً واكثر ما يأمه السياسيون والسياح وزوار العاصمة الأميركية.

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لَم يمض على افتتاحه اكثر من سنة، وكان فأل خير لصاحبه دونالد ترامب بأن انتخب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

هذا الفندق الفخم كان مركز البريد في العاصمة الأميركية.

وتمّ الحفاظ على مبنى البريد التاريخي بسقفه العالي وبجسوره الحديدية، واستحدث داخله الفندق بغرفه وقاعاته ومطاعمه والبهو الضخم الذي بات مقصد من يريد السهر والجمعات على اختلافها.