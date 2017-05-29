بالفيديو - ما سرّ "معركة المصافحة" بين ترامب وماكرون؟

ماكرون يوضح...

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LBCI News Lebanon

شهد اللّقاء الأوّل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مصافحةً غريبة استمرت أكثر من اللازم.

وبيّنت الصور ولقطات الفيديو، التي انتشرت بكثافة عبر الانترنت، الرئيسين اللذين التقيا في بروكسل قبل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهما يتصافحان بينما بدا التجهُّم واضحًا على وجهيهما.

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وظهر جليًا من خلال الصور أنّ كلّا من الرئيسين ضغط بقوّة على يد نظيره، كما حدّقا في عيني بعضهما البعض بشكل ثابت حتى أنّ الرئيس الأميركي حاول سحب يده.

وفي هذا السياق، قال ماكرون إنّ مصافحته الشديدة لنظيره الأميركي لم "تكن بريئة" بل كانت بمثابة "لحظة الحقيقة".

وأضاف "لابد من أن يظهر المرء أنه لن يقدم تنازلات صغيرة حتى لو كانت رمزية، لكنه لا ينبغي أن يفرط أيضا في الإعلان عن مثل هذه الأمور".

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