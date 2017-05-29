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29 أيار 2017
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بالصورة- على ماذا عثرت داخل حلوى التشيز كيك؟

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بالصورة- على ماذا عثرت داخل حلوى التشيز كيك؟
مرضت شابة بعدما تناولت قسماً من حلوى تشيز كيك كانت تحتوي على العفن.

فقد طلبت السيدة أماندا لويس، 27 عاماً، الحلوى بواسطة تطبيق Just Eat  كجزء من الوجبة السريعة من Hello Pizza في كيركديل- ليفربول.  

ولكن شقيقة أماندا، قدّمت شكوى بعدما عثرت على العفن في الحلوى، لافتة الى أن مدير المطعم رفض إرجاع كامل سعر الوجبة لها، علماً ان سعرها يبلغ نحو 25 دولاراً أميركياً، واوضح لها انه سيكتفي بإرجاع ثمن الحلوى فقط الذي يبلغ نحو 3 دولارات.
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ويشار الى أن جيسي نشرت أيضاً صورة التشيز كيك المعفن على حساب group Bargain Bay على فيسبوك، حيث أعيد نشرها مرات عدة.

يذكر أن المطعم برر أن هذه الحلوى هي "الطبق" الوحيد من المواد الغذائية التي لم يتم تحضيرها في مطبخه الخاص.
 
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