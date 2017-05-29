لماذا نشعر بالنعاس بعد تناول الطعام؟

غالبًا ما نجد صعوبة بفتح عينينا بعد تناول وجبة الغداء في العمل، فيتغلّب علينا النعاس ونشعر بأننا عاجزون عن إتمام واجباتنا. لكن ما السبب وراء ذلك؟
فقد نشعر بالحاجة إلى النوم بعد تناول وجبة دسمة لأنّ مستويات الأنسولين ترتفع في الجسم، إذ انه وبعد تناول الطعام ينتج البنكرياس هرمون الأنسولين ليجعل مستويات السكر في الدم متوازنة.
وكلّما كانت الوجبة دسمة يزيد انتاج الأنسولين. ومع ارتفاع كميّة إفراز الأنسولين، ينقل الجسم التربتوفان إلى الدماغ، حيث يتم أيضه إلى السيروتونين والميلاتونين، ما يؤدي إلى النعاس.