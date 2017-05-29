اليكم وصفة الفتوش الرمضانية!

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تجتمع العائلة في شهر رمضان على الإفطار بشكل يومي لتناول الطعام. ومما لا شك فيه أن الفتوش هو من بين الأطباق الأساسية على المائدة الرمضانية.ومن هذا المنطلق سنقدّم لكم وصفة الفتوش السهلة والسريعة.المكوّنات:- كوب من أوراق النعناع المفرومة- كوب من البقدونس المفروم- 4 حبات فجل مقطعة- 4 حبات خيار مقشرة- حبة فلفل أحمر مفرومة- 4 حبات بندورة مقطعة- 3 أكواب خبز عربي مقطع إلى مربعات صغيرة- 3 ملاعق طعام من السماق- ملعقة صغيرة من الملح- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود- فصوص ثوم مدقوقة عدد 2- نصف كوب من زيت الزيتون- ربع كوب من عصير الحامض- ربع كوب من بذور الرمان للزينة (حسب الرغبة)طريقة التحضير:تغسل الخضار وتقطع الى قطع صغيرة، بعدها يتم خلطها في وعاء كبير. يمزج عصير الحامض مع زيت الزيتون والثوم والسماق والفلفل، وتضاف هذه الصلصة الى الخضار وتحرّك جيّداً.يمكنكم قلي الخبز حتى يصبح مقرمشاً، ويضاف الى كوب منه الى الخطاء ويخلط جيّداً.لتقديم الطبق، أضيفوا اليه الخبز المقلي مع بذور الرمان لتزينه.