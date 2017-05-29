أخبار محلية
29 أيار 2017
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اللبناني وليد موسى يتولى في العام 2020 رئاسة الإتحاد العقاري الدولي

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اللبناني وليد موسى يتولى في العام 2020 رئاسة الإتحاد العقاري الدولي
فاز نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان  (REAL) وليد موسى بمنصب نائب رئيس الإتحاد العقاري الدولي (FIABCI) الذي يمهّد لتولّيه رئاسة الإتحاد سنة 2020، فيكون بذلك أول رئيس عربي لهذا الإتحاد منذ تأسيسه قبل 69 عاماً، والأصغر بين الذين تبوأوا هذا المنصب.
 
وتم انتخاب موسى خلال المؤتمر الدولي الثامن والستين للإتحاد المنعقد في إمارة أندورا بعنوان "المدينة الذكية والبناء الذكي".
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وحصل توافق على اسم موسى بين الأعضاء مما أدى إلى عدم تقدّم أي مرشح لمنافسته، ففاز بالتزكية. وبحسب أنظمة الإتحاد، يصبح نائب الرئيس حُكماً رئيساً منتخباً لمدة سنة، قبل أن يتولى الرئاسة، مما يعني أن موسى سيصبح رئيساً منتخباً سنة 2019 ثم رئيساً سنة 2020.
 
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