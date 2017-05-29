بالفيديو: تعرّفوا الى "معجزة"عالم الجمال... طفل يطبّق المكياج بطريقة مميزة!

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Do you guys like these sort of crazy looks? Comment what you think! ❤️❤️🦄🦄🦄 #unicorn #makeup #mua A post shared by JACK 💄🤳🏻🍩🇬🇧 (@makeuupbyjack) on May 8, 2017 at 11:07am PDT

Highlight goddess!!!! A post shared by JACK 💄🤳🏻🍩🇬🇧 (@makeuupbyjack) on Apr 30, 2017 at 4:55am PDT

باتت مواقع التواصل الاجتماعي في يومنا هذا منصة كبيرة جداً يستطيع من خلالها أي مرء أن يظهر مواهبه وقدراته بهدف إيصالها الى أكبر عدد ممكن من الناس.كذلك، فإن هذه المواقع أتاحت للعاملين في عالم الجمال فرصاً عديدة استطاعوا من خلالها نشر ابتكاراتهم الفريدة وطرقهم المميزة بخاصة في مجال تطبيق المكياج.وقد اجتاح موقع انستغرام مؤخراً طفل يبلغ من العمر 10 سنوات أذهل الرواد بقدراته على تطبيق المكياج وموهبته الفريدة في هذا الإطار.ويعتبر جاك، الذي ينشر الفيديوهات والصور على انستغرام تحت إسم MakeuupbyJack، "معجزة" في عالم الجمال، بسبب فنه وإبداعه، إذ حصد أكثر من 60 ألف متابع على الموقع.ويشار الى أن جاك أصبح نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تمّ استخدام فيديو له بطريقة ساخرة على موقع فيسبوك، ما أثار عدداً كبيراً من ردود الفعل على الموقع.اليكم بعض منشورات جاك على انستغرام: