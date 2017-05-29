التقطت سلفي قبل أن تنتحر... ما الذي أرادت أن توثّقه من خلالها؟

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سيلفي لطالبة اتخذتها قبل أيام قليلة من إقدامها على الانتحار.وقد التقطت الشابة إميلي درويت البالغة من العمر 18 عاماً هذه الصورة، التي أظهرت تورّم وجهها مع بقعة حمراء على خدها، وأرسلتها الى أحد أصدقائها بهدف توثيق الإساءة والعنف اللذين كانت تتعرّض لهما على يد حبيبها أنجوس ميليغان.وكان ميليغان يصفع إميلي كل ما ظن أنها تكذب عليه، كما إنه كان يشجّعها على ممارسة الجنس مع رجال آخرين، إضافة الى أنه اشترى لها "قيود العبودية" في عيد ميلادها الـ18.ويذكر أنه تمّ العثور على إميلي جثة في مكان إقامتها في أبردين خلال شهر آذار 2016، بعدما أقدمت على الانتحار لأنها رأت أنها غير قادرة على التخلّص من هذه العلاقة السيئة.وقد اعترف ميليغان، 21 عاماً، بسوء معاملة إميلي والاعتداء عليها وتهديها خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرّر أن يصدر حكم المحكمة بحقه في 5 تموز القادم.