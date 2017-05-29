شاهدوا كيف تصرّفت هذه الطفلة بعدما تأكدت أنّ أوباما لم يعد رئيسًا!

انتشر فيديو لطفلة أميركيّة تبلغ من العمر 5 أعوام وهي تسأل أسئلة ظلّ الملايين من الأشخاص حول العالم يطرحونها على أنفسهم لأشهر، ألا وهي: "لماذا لم تصبح هيلاري كلينتون رئيسة للولايات المتّحدة؟ ولماذا خسرت؟"
وقامت والدة الطفلة تايلور، من ولاية تكساس الأميركيّة، بتصوير الفيديو من داخل سيّارتها، ثم نشرته على شكل ثلاثة مقاطع عبر حسابها على موقع انستغرام.
وبدأت تايلور سلسلة الأسئلة بالسؤال التالي: "أين ذهب أوباما؟"
وتابعت "لماذا أصبح لدينا الرئيس الموجود الآن. ولماذا رحل أوباما من الأساس؟"، بحسب ما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.
وانهالت التعليقات على مقاطع الفيديو هذه التي شاهد كلًا منها أكثر من 64 ألف شخص.
Part 2 😂
A post shared by tabgeezy (@tabgeezy) on