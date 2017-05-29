شاهدوا كيف تصرّفت هذه الطفلة بعدما تأكدت أنّ أوباما لم يعد رئيسًا!

هذه الطفلة تطرح أسئلة مصيرية...

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LBCI News Lebanon

انتشر فيديو لطفلة أميركيّة تبلغ من العمر 5 أعوام وهي تسأل أسئلة ظلّ الملايين من الأشخاص حول العالم يطرحونها على أنفسهم لأشهر، ألا وهي: "لماذا لم تصبح هيلاري كلينتون رئيسة للولايات المتّحدة؟ ولماذا خسرت؟"

وقامت والدة الطفلة تايلور، من ولاية تكساس الأميركيّة، بتصوير الفيديو من داخل سيّارتها، ثم نشرته على شكل ثلاثة مقاطع عبر حسابها على موقع انستغرام.

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وبدأت تايلور سلسلة الأسئلة بالسؤال التالي: "أين ذهب أوباما؟"

وتابعت "لماذا أصبح لدينا الرئيس الموجود الآن. ولماذا رحل أوباما من الأساس؟"، بحسب ما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وانهالت التعليقات على مقاطع الفيديو هذه التي شاهد كلًا منها أكثر من 64 ألف شخص.

This all started because she wanted to know, Where did Barack Obama go? And where is the president's house. She is still mad 😂😂 A post shared by tabgeezy (@tabgeezy) on May 25, 2017 at 6:53am PDT

Part 2 😂 A post shared by tabgeezy (@tabgeezy) on May 25, 2017 at 8:22am PDT