عادة يعاني منها كثيرون.... تتسبب بتآكل الدماغ

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توصلت دراسة حديثة إلى أنّ الدماغ يلتهم نفسه إن لم يحصل على الساعات الكافية من النوم.وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة Marche Polytechnic الايطالية على فئران التجارب، أنّ قلة النوم تجعل الدماغ يتخلص من الخلايا العصبية ونقاط الاشتباك العصبي.وقد راقب الباحثون أدمغة الفئران لمعرفة مدى تأثير النوم على صحة الدماغ. ورصدوا نشاطاً غريباً جداً في خلايا الدماغ النجمية في الفئران التي حُرمت من النوم في حين أنّ مجموعة الفئران التي نامت بين 7 و8 ساعات ليلاً لم يتم ملاحظة أيّ نشاط خارج عن المألوف في خلايا أدمغتها.وتبين بعد الدراسة أنّ الخلايا النجمية التي تنظم عملية النوم في الدماغ تأكل نقاط الاشتباك العصبي فيه عند نقص ساعات النوم.وقد علّق الدكتور ميشال بيلسي المشارك في هذا البحث على الدراسة بالقول إنّ تآكل نقاط الاشتباك العصبي ليس ضاراً في كلّ الأحيان بل قد يكون في سياق تنظيف الدماغ. وأشار ميشال إلى أنّ نقص النوم يحفز عمل الخلايا الدبقية التي تؤدي إلى اضطرابات في الدماغ.الجدير ذكره، أنّ النوم لمدة 7 حتى 8 ساعات خلال الليل يحسن صحة الإنسان ويقي الجسم من الإصابة بالسكري والسمنة.