الامم المتحدة: المدنيون معرضون للخطر في المراحل النهائية من معركة الموصل

أعلنت مسؤولة كبيرة في الامم المتحدة ان نحو 200 الف مدني معرضون لخطر كبير في المراحل الاخيرة من المعارك في الموصل.

وشنت القوات العراقية عملية عسكرية واسعة ضد الارهابيين في الموصل قبل سبعة اشهر، تمكنت خلالها من استعادة الجانب الشرقي للمدينة، لكن الارهابيين الذين خسروا معظم الاحياء يتحصنون بالمدنيين في منطقة صغيرة في الجانب الغربي.

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وقالت منسقة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة ليز غراند: "نشعر بقلق عميق ازاء تعرض المدنيين الذين لا يزالون في مناطق داعش الى مخاطر كبيرة خلال المراحل الاخيرة من الحملة العسكرية لاستعادة المدينة".