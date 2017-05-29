ماكرون: سنرد على أي استخدام للكيميائي في سوريا

ماكرون يعرب عن الامل في تعزيز الشراكة مع روسيا

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LBCI News Lebanon

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في فرساي ان "أي استخدام للأسلحة الكيميائية" في سوريا "سيكون موضع رد فوري" من باريس.

وأعرب ماكرون عن الامل في "تعزيز" "الشراكة مع روسيا" في مكافحة الإرهاب في سوريا قائلا "أولويتنا المطلقة هي مكافحة الارهاب، هو المبدأ الذي نسترشد به لتحديد تحركنا في سوريا. وأريد، بعيدا عن العمل الذي نقوم به في سياق الائتلاف، ان نتمكن من تعزيز شراكتنا مع روسيا".

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