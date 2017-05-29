ماكرون: سنرد على أي استخدام للكيميائي في سوريا

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في فرساي ان "أي استخدام للأسلحة الكيميائية" في سوريا "سيكون موضع رد فوري" من باريس.
وأعرب ماكرون عن الامل في "تعزيز" "الشراكة مع روسيا" في مكافحة الإرهاب في سوريا قائلا "أولويتنا المطلقة هي مكافحة الارهاب، هو المبدأ الذي نسترشد به لتحديد تحركنا في سوريا. وأريد، بعيدا عن العمل الذي نقوم به في سياق الائتلاف، ان نتمكن من تعزيز شراكتنا مع روسيا".
من جهته، اعتبر بوتين ان "العقوبات" على روسيا "لا تساهم اطلاقا في حل الأزمة الأوكرانية".
واكد ماكرون انه سيكون هناك "نقاش" داخل صيغة نورماندي (روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا) في "الأيام أو الأسابيع المقبلة" لتجنب "تصعيد" التوتر.