بين الجميل والصحناوي سلسلة تغريدات... وما علاقة نائب طرابلس الماروني؟

غرّد عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل عبر حسابه على تويتر "التأخير في فتح دورة استثنائية لعب بالنار ومحاولة غير بريئة للوصول الى الفراغ. فموقفي لللا الوحيدة: لا للفراغ أولاً و آخراً"، وأضاف في تغريدة أخرى "نقل المقاعد المسيحية والاسلامية من منطقة الى أخرى هو دعوة للتقسيم وتبادل سكاني، وتفريغ لبنان من مقوماته ورسالته"، مضيفا "شعارنا 10452 وسيبقى كذلك".
فرّد عليه نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون السياسية الوزير نقولا الصحناوي بتغريدة كتب فيها "صحيح شيخ، المفضل ان يكون لنا نائب ماروني في طرابلس بأصوات ٩٨٪ من غير المسحيين، هكذا يكون حفظ رسالة لبنان ومقوماته".
ولكن، السجال على تويتر، لم ينتهِ، حتى ردّ الجميل على ردّ الصحناوي في تغريدة جديدة، كتب فيها "فاذاً بمنطقكم، خلينا نسكر مطرانية الموارنة بطرابلس ونسحب الرعايا الموارنة المنسية هناك وننقل كل قيودهم الى مناطق "نائية"، ليغرّد مرّة جديدة الصحناوي قائلا "باصول الديمقراطية يا شيخ، النائب بمثل يلي انتخبوا. عهالاساس، مين بمثل نائب طرابلس الماروني؟".