بين الجميل والصحناوي سلسلة تغريدات... وما علاقة نائب طرابلس الماروني؟

سلسلة تغريدات بين الجميل والصحناوي...

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LBCI News Lebanon

غرّد عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل عبر حسابه على تويتر "التأخير في فتح دورة استثنائية لعب بالنار ومحاولة غير بريئة للوصول الى الفراغ. فموقفي لللا الوحيدة: لا للفراغ أولاً و آخراً"، وأضاف في تغريدة أخرى "نقل المقاعد المسيحية والاسلامية من منطقة الى أخرى هو دعوة للتقسيم وتبادل سكاني، وتفريغ لبنان من مقوماته ورسالته"، مضيفا "شعارنا 10452 وسيبقى كذلك".

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الـتأخير في فتح دورة استثنائية لعب بالنار و محاولة غير بريئة للوصول الى الفراغ.

فموقفي لللا الوحيدة: لا للفراغ أولاً و آخراً. — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) May 29, 2017

نقل المقاعد المسيحية والاسلامية من منطقة الى أخرى هو دعوة للتقسيم و تبادل سكاني، وتفريغ لبنان من مقوماته ورسالته.

شعارنا 10452 وسيبقى كذلك. — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) May 29, 2017

فرّد عليه نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون السياسية الوزير نقولا الصحناوي بتغريدة كتب فيها "صحيح شيخ، المفضل ان يكون لنا نائب ماروني في طرابلس بأصوات ٩٨٪ من غير المسحيين، هكذا يكون حفظ رسالة لبنان ومقوماته".

@nadimgemayel صحيح شيخ، المفضل ان يكون لنا نائب ماروني في طرابلس باصوات ٩٨٪ من غير المسحيين، هكذا يكون حفظ رسالة لبنان ومقوماته — Nicolas Sehnaoui (@NicolaSehnaoui) May 29, 2017

ولكن، السجال على تويتر، لم ينتهِ، حتى ردّ الجميل على ردّ الصحناوي في تغريدة جديدة، كتب فيها "فاذاً بمنطقكم، خلينا نسكر مطرانية الموارنة بطرابلس ونسحب الرعايا الموارنة المنسية هناك وننقل كل قيودهم الى مناطق "نائية"، ليغرّد مرّة جديدة الصحناوي قائلا "باصول الديمقراطية يا شيخ، النائب بمثل يلي انتخبوا. عهالاساس، مين بمثل نائب طرابلس الماروني؟".

@NicolaSehnaoui فاذاً بمنطقكم، خلينا نسكر مطرانية الموارنة بطرابلس و نسحب الرعايا الموارنة المنسية هناك وننقل كل قيودهم الى مناطق "نائية". — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) May 29, 2017