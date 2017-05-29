رجل يطعن 6 أشخاص في زنجبار...

المهاجم الذي يتراوح عمره ما بين 20 و25 عاما...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار زنجبار,عملية طعن,المهاجم الذي يتراوح عمره ما بين 20 و25 عاما...

LBCI News Lebanon

ذكرت الشرطة أن شخصا أقدم على طعن ستة أشخاص بينهم 4 سياح أجانب، في أحد مطاعم عاصمة زنجبار ما أدى إلى إصابتهم بجروح طفيفة.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة حسن ناصر علي ان الهجوم وقع مساء الاحد فيما كان المطعم مكتظا بالزبائن وقت الافطار في رمضان في الارخبيل الذي تسكنه غالبية من المسلمين ويتمتع بحكم شبه ذاتي قبالة ساحل تنزانيا.

الإعلان

وأضاف: "المهاجم الذي يتراوح عمره ما بين 20 و25 عاما دخل الى المطعم وطعن الناس قبل ان يفر"، لافتا الى ان التحقيقات تشير الى أن المشتبه به يعاني من اضطراب عقلي بسبب تعاطي المخدرات.

ولا تزال الشرطة تطارد المشتبه به، إذ هي لا تعتقد ان الحادث له علاقة بالارهاب.