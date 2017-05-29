احتجاجات في باكستان على انقطاع الكهرباء

اندلعت احتجاجات عنيفة في باكستان بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الالاف وسط ارتفاع درجات الحرارة خلال أول يومين من شهر رمضان.

وقتل شخص واحد على الاقل واصيب ثمانية في محافظة خيبر باختونخوا شمال غرب البلاد بعدما أطلقت الشرطة النار على مئات المحتجين على انقطاع الكهرباء حاولوا اشعال النار في محطة كهرباء، بحسب مسؤولين.

الإعلان

واوضح ظافر علي شاه المسؤول في منطقة مالاكاند ان "المحتجين حاولوا أولا اضرام النار في محطة كهرباء وبعد ذلك هاجموا مركزا للشرطة" مضيفا ان المحتجين هاجموا كذلك مبان حكومية ومكاتب وعربات.