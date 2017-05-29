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29 أيار 2017
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بوتين بعد لقائه ماكرون: العقوبات على روسيا "لا تساهم اطلاقا بتسوية الازمة" في اوكرانيا

بوتين بعد لقائه ماكرون: العقوبات على روسيا "لا تساهم اطلاقا بتسوية الازمة" في اوكرانيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار العقوبات,ماكرون,لقائه,بوتين,
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بوتين بعد لقائه ماكرون: العقوبات على روسيا &quot;لا تساهم اطلاقا بتسوية الازمة&quot; في اوكرانيا
 
 
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