لافروف: لم نضع شروطا جديدة لاستئناف الرحلات الجوية لمصر

لافروف في القاهرة يبحث في مكافحة الارهاب والتعاون بين البلدين

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LBCI News Lebanon

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزيري الخارجية والدفاع الروسيين وتركزت المحادثات على "مكافحة الارهاب" ومجالات التعاون بين البلدين.

وزيارة الوزيرين الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو مقررة منذ اسابيع وتأتي في سياق التشاور الدوري بين المسؤولين في البلدين.

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وافاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية انه تمت خلال اللقاء "مناقشة المخاطر الناتجة عن انتشار الإرهاب والتطرف، حيث اتفق الجانبان على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في هذا المجال".

وأكد السيسي "حرص مصر على ترسيخ الشراكة مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية".

ولفت لافروف الى ان موسكو لم تضع شروطا جديدة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر، مشيرا الى إن القاهرة عليها أولا ضمان السلامة للرحلات الجوية. ​

الى ذلك، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ان معسكرات المتشددين في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده.

وقال شكري: "وجود تنظيمات إرهابية في ليبيا واتخاذها لقواعد للتدريب والانطلاق إلى الأراضي المصرية يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري".