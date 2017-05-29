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29 أيار 2017
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كيف كانت اجواء القرنة السوداء والمناطق المحيطة أمس؟ كل التفاصيل في النشرة الجوية مع جو القارح بعد قليل

كيف كانت اجواء القرنة السوداء والمناطق المحيطة أمس؟ كل التفاصيل في النشرة الجوية مع جو القارح بعد قليل Lebanon, news ,lbci ,أخبار السوداء,القرنة,اجواء,كانت,
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كيف كانت اجواء القرنة السوداء والمناطق المحيطة أمس؟ كل التفاصيل في النشرة الجوية مع جو القارح بعد قليل
 
 
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