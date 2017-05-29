مقدمة النشرة المسائية 29-05-2017

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كان الإعتقاد سائدا بأن رئيس مجلس النواب استنفذ كل أرانبه في السياسة والإجتهاد، في الخامس عشر من أيار الفائت، إلى ان أطل اليوم بأرنبٍ معدل جينيا ودستوريا، ففسرر مادة في الدستور على أنه يحق له أخذ وقت أُخذ منه...بمعنى أوضح: التأجيل شهرا لانعقاد مجلس النواب، الذي طلبه رئيس الجمهورية، وفق صلاحيته الدستورية ، أعلن اليوم الرئيس بري أنه سيعوِّض عنه بتمديد العقد العادي شهرا، هو المدة التي لم يجتمع فيها بناءً على طلب الرئيس التأجيل"...هذا الأرنب الدستوري شرحه الرئيس بري على الشكل الآتي : " في الفقه و اللغة والقانون ، لا يوجد معنى واحد لكلمة تأجيل سوى تأخيرِ مدته..فعندما نؤجل موعدا, فإن ذلك يعني ان هناك موعدا اخر.إن معنى كلمة تأجيل هو تأخير، فإذا انقضت هذه المدة المؤجلة, يعود المجلس النيابي للإنعقاد, فيستمر المجلس بالإنعقاد حكما لتعويض الفترة التي أُجِّلت.بمعنى ان هذا دينٌ للمجلس يبقى قائما، بدليل اولا انه لو اراد المشترع الدستوري تقصير مدة الإنعقاد لإستعمل كلمة إختصار او انتهاء او تقصير,,, الى اخره".هذا الأرنب الدستوري سيفتح الباب على مصراعيه في الاجتهادات والتباينات ، فالرئيس بري أراد ان يقول إن لديه في ذمة الرئيس عون شهرا يريد التعويض عنه ، ولذا فإن موعد الخامس من حزيران هو من ضمن الدورة العادية من الشهر المؤجل...هذا التطور سيوسع الهوة بين بعبدا وعين التينة ، أما القطبة المخفية فهي: رئيس الجمهورية لا يفتح دورة استثنائية ما لم يكن قانون الانتخابات منجزا ، ورئيس المجلس يرد على عدم فتح الدورة الاستثنائية بأنَّ لديه شهرا من الدورة العادية لم يستهلكه ، معلنًا رفضه نقل المقاعد...انه الكباش بين بعبدا وعين التينة، أما كيف ينتهي؟ فلا أحد يملك الجواب، والخلاصة: تشاؤم حاد وعودة موضوع الانتخابات الى المربع الاول .. وبعيدًا من القانون فإن ما هو في حاجة الى ترميم, هو موضوع فتح الدورة الاستثنائية قبل النظر في تحديد موعد جلسة لمجلس النواب سواء اكانت للتمديد أو لقانون جديد.إذا ، البحث متوقف في القانون الجديد فيما العقدتان الاساسيتان: الصوت التفضيلي ونقل المقاعد.