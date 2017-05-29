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29 أيار 2017
29/05/2017 12:54:00
وزير الخارجية المصري يؤكد ان معسكرات المتشددين في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده
وزير الخارجية المصري يؤكد ان معسكرات المتشددين في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده
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LBCI News Lebanon
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