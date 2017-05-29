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29 أيار 2017
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وزير الخارجية المصري يؤكد ان معسكرات المتشددين في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده

وزير الخارجية المصري يؤكد ان معسكرات المتشددين في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده Lebanon, news ,lbci ,أخبار يؤكد,المصري,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية المصري يؤكد ان معسكرات المتشددين في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده
 
 
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