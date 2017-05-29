قانون الانتخاب...الكل ينتظر أجوبة من الكل والصورة النهائية لم تتضح بعد

أجواء التفاؤل بقرب الإتفاق على قانون جديد...تستمر

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LBCI News Lebanon

تستمر أجواء التفاؤل بقرب الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات وتذهب بعض المصادر إلى حد القول إن الصياغة النهائية للمشروع قد بدأت،في حين تتحدث مصادر أخرى عن أن ملاحظات وبعضها أساسي لاتزال قيد البحث رافضة الإفصاح عنها بحجة عدم خربطة المساعي الإيجابية.



في النقاط التي لاتزال عالقة مطلب نقل نواب من مناطق إلى أخرى،وهو مطلب تقول مصادر التيار الوطني الحر إنه مطلب عائد للقوات اللبنانية لأن التيار لم يطرح يوماً هكذا مطالب.

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