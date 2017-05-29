قانون الانتخاب...الكل ينتظر أجوبة من الكل والصورة النهائية لم تتضح بعد

تستمر أجواء التفاؤل بقرب الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات وتذهب بعض المصادر إلى حد القول إن الصياغة النهائية للمشروع قد بدأت،في حين تتحدث مصادر أخرى عن أن ملاحظات وبعضها أساسي لاتزال قيد البحث رافضة الإفصاح عنها بحجة عدم خربطة المساعي الإيجابية.
في النقاط التي لاتزال عالقة مطلب نقل نواب من مناطق إلى أخرى،وهو مطلب تقول مصادر التيار الوطني الحر إنه مطلب عائد للقوات اللبنانية لأن التيار لم يطرح يوماً هكذا مطالب.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية