نقابة عاملي أوجيرو ترفع الصوت...صرخة ضد قرار الوزير

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سيكون الاجتماع الذي سيعقد بين نقابة أوجيرو ووزير الاتصالات جمال الجراح مفصليا يوم الثلثاء لتحديد موقف النقابة ومصير التحرك الذي دعت اليه النقابة اعتراضا على قرار وزير الاتصالات جمال الجراح إعطاء شركة خاصة حق تمديد شبكة فايبر أوبتيك في المسالك المحلية الثابتة.فمنذ صدور القرار بدأت الاعتراضات داخل أوجيرو وقد تجلى ذلك بوضوح في البيان الذي صدر عن المجلس التنفيذي للنقابة، حيث أكد على عقد مؤتمر صحافي لتوضيح الموقف بالتزامن مع اعتصام لجميع العاملين في كل مراكز أوجيرو يوم الأربعاء. فمصادر النقابة تتحدث عن قلق من جراء قرار الجراح الذي يهدد وظائف العاملين في أوجيرو وصلاحياتها ويشرع الاحتكار ويتعارض مع الدستور والقوانين وخصوصا القانون 431 ويضرب فكرة انشاء شركة ليبان تيليكوم التي كانت ستعهد اليها صلاحيات أوجيرو.