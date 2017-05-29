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29 أيار 2017
29/05/2017 13:57:28
الحريري: إنجازات الحكومة تنتظر صدور قرارات سياسية جريئة بعيدة عن المحاصصة والفساد وإقحام الرأي العام بتفاصيل منها مزيفة أو تثار لأغراض سياسية هو أمر يسقط ثقة المواطن بالدولة والمستثمر بلبنان
الحريري: إنجازات الحكومة تنتظر صدور قرارات سياسية جريئة بعيدة عن المحاصصة والفساد وإقحام الرأي العام بتفاصيل منها مزيفة أو تثار لأغراض سياسية هو أمر يسقط ثقة المواطن بالدولة والمستثمر بلبنان
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LBCI News Lebanon
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