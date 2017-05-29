الحريري خلال مأدبة إفطار بالسراي: العودة إلى الستين أو التمديد سيشكل هزيمة لنا جميعا

ماذا تنتظر إنجازات الحكومة؟

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LBCI News Lebanon

أوضح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن إنجازات الحكومة تنتظر صدور قرارات سياسية جريئة بعيدة عن المحاصصة والفساد، وعن الذين تهبط عليهم فجأة صحوة النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن لبنان يحتاج حلول جذرية كالتي شهدها في التسعينات تبدأ بإعداد الدراسات وورش تخطيط وتشريع تتكامل مع مراحل التنفيذ والتشغيل.

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وخلال مأدبة إفطار في السراي، اعتبر الحريري إقحام الرأي العام بتفاصيل منها مزيفة أو تثار لأغراض سياسية، هو أمر يسقط ثقة المواطن بالدولة والمستثمر بلبنان.

وفي ملف الإنتخابات، شدد رئيس الحكومة على أن العودة إلى قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي يشكلان هزيمة لنا جميعاً.

ودعا إلى إعلان رمضان هذا العام، شهراً لنبذ التطرّف ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، مؤكدا أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، لا يُعبّر عن الدولة اللبنانية وحكومتها ومؤسساتها الشرعية.