هكذا علّق ترامب على مقتل رجلين دفاعا عن امرأة محجبة في بورتلاند

ترامب يغرد...

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LBCI News Lebanon

دان الرئيس الاميركي دونالد ترامب مقتل رجلين طعنا أثناء دفاعهما عن إمراتين أحداهما مسلمة محجبة، هاجمهما رجل معروف بميوله العنصرية في مدينة بورتلاند الاميركية، ووصف ذلك بأنه "غير مقبول".

وقال ترامب في تغريدة "الهجمات العنيفة في بورتلاند الجمعة غير مقبولة. الضحيتان كانا يقفان في وجه الكراهية وعدم التسامح. صلواتنا لهما".

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The violent attacks in Portland on Friday are unacceptable. The victims were standing up to hate and intolerance. Our prayers are w/ them. — President Trump (@POTUS) May 29, 2017

وقتل ريكي جون (53 عاما) وتاليسين نامكاي ميشي (23 عاما) نحراً الجمعة على يد رجل كان يوجه الشتائم لشابتين احداهما محجبة، بينما كان الجميع على متن ترامواي في مدينة بورتلاند في ولاية اوريغون على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وتعرض شخص ثالث هو ميكا فلتشر (21 عاما) ايضا للطعن من المهاجم نفسه، وهو لا يزال في المستشفى، إلا أن حياته ليست معرضة للخطر.

واعلنت شرطة بورتلاند ان القاتل يدعى جيريمي كريستيان (35 عاما) وقد اعتقل ووجهت اليه تهمة القتل، وهي تبحث في ما اذا كان تحرك بدوافع "ايديولوجية متطرفة".

ويدور القاتل في فلك مجموعات عنصرية تؤمن بتفوق العرق الابيض، وتم نشر صور لناشطين فيها على فيسبوك وهم يؤدون التحية النازية خلال تجمع في بورتلاند الشهر الماضي.