هكذا علّق ترامب على مقتل رجلين دفاعا عن امرأة محجبة في بورتلاند

دان الرئيس الاميركي دونالد ترامب مقتل رجلين طعنا أثناء دفاعهما عن إمراتين أحداهما مسلمة محجبة، هاجمهما رجل معروف بميوله العنصرية في مدينة بورتلاند الاميركية، ووصف ذلك بأنه "غير مقبول".

وقال ترامب في تغريدة "الهجمات العنيفة في بورتلاند الجمعة غير مقبولة. الضحيتان كانا يقفان في وجه الكراهية وعدم التسامح. صلواتنا لهما".

The violent attacks in Portland on Friday are unacceptable. The victims were standing up to hate and intolerance. Our prayers are w/ them.