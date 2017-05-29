قطر رحلت الناشط السعودي في حقوق الإنسان محمد عبد الله العتيبي إلى بلده

قطر ترحّل محمد عبد الله العتيبي إلى بلده

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LBCI News Lebanon

قامت السلطات القطرية بترحيل الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان محمد عبد الله العتيبي إلى بلده بينما كان في طريقه للسفر الى النروج، بحسب مركز حقوقي.

وقال مركز الخليج لحقوق الانسان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاثنين ان العتيبي توجه الى قطر في اذار الماضي بعدما وجهت له عدة تهم في السعودية بينها العمل في جمعية غير مرخصة. وأوضح المركز انه "فجر يوم 28 أيار 2017، تم ترحيل محمد العتيبي (49 عاما) وزوجته قسراً الى المملكة العربية السعودية" بينما كانا في طريقهما إلى النروج.

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وأضاف أن الحكومة النروجية وافقت "وبشكل استثنائي على منحه وزوجته وثيقتي سفر وأعطتهما الحق في طلب اللجوء السياسي حال وصولهما البلاد". لكن وزارة العدل النروجية أكدت ان العتيبي لم يكن يسعى مع زوجته الى طلب اللجوء السياسي في النروج.

وبحسب مصدر في وزارة الخارجية القطرية، ان قرار الترحيل صدر بناء على اجراء قانوني مستندا الى اتفاقات اقليمية بشان تبادل الاشخاص المطلوبين.

وكان العتيبي اعتقل لأول مرة في كانون الثاني 2009 واتهم "بمحاولة الشروع في احتجاجٍ سلمي" ولم يطلق سراحه إلا في 11 حزيران 2012 "حيث ظل مسجوناً يتنقل بين السجون لفترة تقارب من الثلاث سنوات وسبعة أشهر. وبعد إطلاق سراحه، منع من السفر "لاكثر من خمس سنوات" حتى تاريخ الاول من كانون الثاني 2017، وفقا للمركز الحقوقي.

من جهتها، حذرت منطمة "هيومان رايتس ووتش" من ان العتيبي يواجه خطر التعرض لحكم بالسدن مدة طويلة وامكانية ان يواجه معاملة سيئة في حال اعادته الى المملكة.

وياتي ترحيل العتيبي الى السعودية في وقت تمر العلاقات بين قطر ودول الخليج بمرحلة صعبة بعدما اعادت تصريحات نسبت الى أمير قطر ونفت الدوحة صحتها تأجيج التوتر بين الطرفين.​