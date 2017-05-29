الرئيس عون يستقبل نواب كسروان ورئيس بلدية زوق مكايل السيد الياس بعينو

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نواب منطقة كسروان نعمة الله ابي نصر وفريد الياس الخازن ويوسف خليل وجيلبيرت زوين ورئيس بلدية زوق مكايل الياس بعينو في حضور العميد المتقاعد شامل روكز، الذين عرضوا عليه الاجراءات المالية والادارية اللازمة لإعادة تأهيل ملعب مجمع نهاد نوفل الرياضي في زوق مكايل الذي تملكه البلدية ليصبح قادراً على استضافة بطولة كأس آسيا للمنتخبات في كرة السلة المزمع اقامتها خلال شهر آب المقبل.
وأشار الوفد الى أن اتحاد آسيا لكرة السلة أجرى كشفاً ميدانياً على الملعب وطالب بإدخال تعديلات عليه تتضمن أعمالاً هندسية والتبريد وعدداً من الاضافات تبلغ كلفتها نحو 3 ملايين دولار غير متوافرة كلها في موازنة البلدية، مما يحتم توفيرها من خلال الموازنة العامة في مهلة اقصاها 15 حزيران المقبل، حتى لا تتم نقل البطولة الى دولة أخرى ويخسر لبنان هذا الحدث الرياضي الدولي.
وأبدى عون اهتماماً بمطالب الوفد الكسرواني، مشيراً الى أنه سيبحث فيها مع الجهات المختصة، ومؤكداً أهمية إقامة هذه البطولة الرياضية في لبنان وما تحققه من تنشيط للدورة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية وإعادة لبنان الى الخريطة الرياضية العالمية.
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