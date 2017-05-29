بالصور والفيديو - أسطورة روما توتي فرانشيسكو يُنهي مسيرته بالدموع

هكذا ودّع توتي روما...

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LBCI News Lebanon

ملعب روما كان حزينا، ليلة الأحد، وهو يشهد المباراة الأخيرة لفرانشيسكو توتي (40 عاما)، الذي دافع عن ألوان الفريق الإيطالي طيلة 25 موسما.

بالدموع والتحية وبلافتة ضخمة كتب عليها "توتي هو روما"، أنهي فرانشيسكو توتي مسيرته الكروية بعدما شارك في الدقيقة 54 من عمر المباراة بدلاً من اللاعب المصري محمد صلاح، ليقوم بلمس الكرة للدقائق الأخيرة رسمياً بقميص النادي الذي عاش بين جدرانه طوال عمره الكروي.​

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وخصصت جماهير روما احتفالية خاصة لتوديع نجم النادي.