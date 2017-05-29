كولومبيا ومتمردو فارك يتفقان على تمديد مهلة تسليم السلاح

اعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس ان كولومبيا وحركة القوات المسلحة الثورية (فارك) المتمردة اتفقتا على تمديد مهلة تسليم أسلحة المسلحين لمدة 20 يوما. وجاءت تصريحات الرئيس بعد أن تسبب تأخير لوجستي في تعطيل

أجزاء من عملية نزع أسلحة الحركة.

وكانت الحكومة والحركة المتمردة وقعتا على اتفاق سلام أواخر العام الماضي لإنهاء حرب استمرت أكثر من 52 عاما. وتسبب الصراع الذي يشمل أيضا جماعة متمردة أصغر في مقتل أكثر من 220 ألف شخص.

وبموجب الاتفاق الذي تم رفضه في استفتاء عام لكن الكونجرس أقره فإن على جميع المتمردين العيش في مخيمات خاصة في جميع أنحاء البلاد وتسليم جميع أسلحتهم إلى الأمم المتحدة التي تشرف على عملية نزع السلاح.