بالفيديو - لحظة انفجار سيارة مفخخة امام متجر لبيع المثلجات في بغداد

أعلنت مصادر امنية وطبية الثلاثاء مقتل 27 شخصا واصابة اكثر من مئة آخرين بجروح في هجومين منفصلين احداهما انتحاري بسيارة مفخخة واخر بسيارة مركونة، استهدفا بغداد خلال الساعات الماضية.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس "قتل 27 شخصا وأصيب اكثر من مئة بجروح" جراء الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة ليل الاثنين وسط بغداد، وانفجار سيارة مركونة صباح الثلاثاء عند جسر الشهداء في موقع آخر وسط المدينة.
وفيما تبنى داعش الهجوم، أظهرت صور ومشاهد فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات عند وقوع الانفجار والحريق الذي اعقبة والدمار الكبير الذي خلفه.
وغطى الركام الطاولات والكراسي امام المتجر. واظهرت احدى اللقطات مشهد شخص ملقى على الارض فيما يحاول اخرون اسعافه.
وفي المواقف، دان بريت ماكغورك المبعوث الاميركي الخاص لدى التحالف الدولي لمحاربة الجهاديين في سوريا والعراق، الهجوم معربا عن تضامنه مع الشعب العراقي.