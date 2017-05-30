بالفيديو - لحظة انفجار سيارة مفخخة امام متجر لبيع المثلجات في بغداد

وفيما تبنى داعش الهجوم، أظهرت صور ومشاهد فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات عند وقوع الانفجار والحريق الذي اعقبة والدمار الكبير الذي خلفه.وغطى الركام الطاولات والكراسي امام المتجر. واظهرت احدى اللقطات مشهد شخص ملقى على الارض فيما يحاول اخرون اسعافه.وفي المواقف، دان بريت ماكغورك المبعوث الاميركي الخاص لدى التحالف الدولي لمحاربة الجهاديين في سوريا والعراق، الهجوم معربا عن تضامنه مع الشعب العراقي.