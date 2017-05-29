كوريا الجنوبية : أجرينا تدريبات مشتركة مع قاذفة إستراتيجية أميركية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم انها أجرت تدريب مشترك بمشاركة قاذفة قنابل أميركية من طراز بي-1 بي لانسر الأسرع من الصوت. وجاء ذلك بعد أن اتهمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية في وقت سابق الولايات المتحدة بإقامة مناورات للتدريب على إسقاط قنبلة نووية على شبه الجزيرة الكورية.

وقال مون سانج جيون المتحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن التدريب جرى يوم الاثنين لكنه امتنع عن إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قالت في وقت سابق اليوم إن القاذفة بي-1 بي حلقت فوق كوريا الجنوبية للقيام "بالتدريب على إسقاط قنبلة نووية".