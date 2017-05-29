اصابة العشرات من انصار المعارضة الالبانية بتسمم غامض

فتحت الشرطة الالبانية تحقيقا الاثنين غداة اصابة العشرات من انصار الحزب اليميني المعارض بتسمم غامض اثناء مشاركتهم في مهرجان لحزبهم الذي سارع الى التأكيد على ان ما جرى "فعل متعمد".

ويأتي هذا التسمم والاتهامات التي اعقبته وسط جو من التوتر الشديد بين الحزب الديموقراطي اليميني، قوة المعارضة الرئيسية في البلاد، والحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة رئيس الوزراي ايدي راما قبل اقل من شهر على الانتخابات التشريعية.

وكانت المعارضة قررت مقاطعة هذه الانتخابات لكنها عادت وتراجعت عن قرارها تحت الضغوط الشديدة التي مارسها عليها الغرب.

وبحسب افادات شهود عيان نقلتها وسائل الاعلام الالبانية فقد كان حوالى 140 شخصا من انصار المعارضة يشاركون في المهرجان الحزبي الذي اقيم في الهواء الطلق حين شوهد مسحوق ابيض يطير في الجو بينما كان زعيم الحزب لولزيم باشا يلقي كلمة.

وعلى الاثر اشتكى عشرات ممن كان مشاركين في المهرجان من "طفح جلدي وحروق في العينين وتهيج في البشرة (...) اضافة الى تقيؤات"، بحسب ما اوضحت وزارة الصحة العامة في بيان الاثنين.وعانى بعض المصابين ايضا من اضطرابات تنفسية.

واثر هذه الاعراض "طلبت الشرطة من النيابة العامة الاثنين فتح تحقيق معمق في اسباب هذا الحادث"، كما قالت لوكالة فرانس برس مينوش لازاج المستشارة في وزارة الداخلية.