كوريا الشمالية تؤكد نجاح تجربتها الصاروخية الاخيرة

اكدت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء ان التجربة التي اجرتها بيونغ يانغ الاثنين على اطلاق صاروخ بالستي "تكللت بالنجاح"، في الوقت الذي أثارت هذه التجربة الجديدة ادانات دولية على وقع اشتداد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضحت الوكالة ان "الصاروخ البالستي حلق باتجاه الشرق حيث كان الشروق وقد بلغ هدفه بدقة بعدما اجتاز نصف المسافة القادر على بلوغها".

وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على التجربة الصاروخية التي تم التحكم فيها بواسطة نظام توجيه دقيق وأمر بتطوير أسلحة إستراتيجية أكثر قوة.

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وكانت كوريا الجنوبية اعلنت الاثنين ان الصاروخ الذي اطلقته جارتها الشمالية هو من طراز سكود وقد حلق لمسافة 450 كلم، بينما اعلنت اليابان ان الصاروخ سقط في مياه منطقتها الاقتصادية الخالصة التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري (370 كلم) من سواحلها.

وهذه ثالث تجربة لاطلاق صواريخ يجريها الشمال في غضون ثلاثة أسابيع و12 منذ بداية السنة رغم سلسلة القرارات الصادرة عن مجلس الامن والتي تحظر على بيونغ يانغ مواصلة برنامجيها البالستي والنووي، وتلويح واشنطن بتدخل عسكري.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب علق الاثنين على اطلاق الصاروخ بتغريدة على تويتر قال فيها ان كوريا الشمالية تظهر "عدم الاحترام" تجاه الصين، رغم "الجهود الكبيرة التي تبذلها" بكين.