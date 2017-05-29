بالصور - تدهور العلاقات القطرية السعودية تابع... قرصنة حساب المدير العام لقناة "الجزيرة"

اختراق حساب ابو هلالة من قبل "درع المملكة"

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LBCI News Lebanon

لا تزال قضية تدهور العلاقات السعودية القطرية وردود الفعل بين الجانبين تتفاعل، فقد تعرض اليوم حساب المدير العام لقناة الجزيرة القطرية ياسر أبو هلالة للقرصنة.



وتم نشر رسالة من قبل المجموعة التي قرصنت الحساب وتطلق على نفسها اسم " درع المملكة" وجاء فيها: "تم إختراق الحساب من قبل درع المملكة وذلك للرد على الكاريكاتور المسيء الذي مسّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود". وتم ارفاق التغريدة بصورة للعاهل السعودي.

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