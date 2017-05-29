اسرار الصحف 30-5-2017

النهار





لم يحسم نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس أمام ضيوفه موقفه من العودة الى الحياة السياسية اللبنانية أو عدمها.



تم التداول بتقرير صحي عن وفاة 17 في المئة من اللاجئات المتزوجات ممن دون الـ20 سنة في لبنان الأمر الذي شككت فيه مصادر رسمية.



قال وزير لمسؤول في منظمة دولية إن مساعدة لبنان واجب ولكن كلما زادت المساعدات للاجئين زادت فرص تحول اللجوء الى توطين مقنّع





البناء





استبشر وزير سابق بارز خيراً من المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس نبيه بري أمس، لافتاً إلى أنّ رئيس المجلس حرص على الإشارة أكثر من مرة بإيجابية ملحوظة إلى تمسك رئيس الجمهورية بالدستور… وأعرب الوزير السابق عن تطلعه إلى مبادرة مماثلة من الرئيس ميشال عون، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الأبواب واسعة أمام إقرار قانون الانتخاب الجديد على أساس النسبية الكاملة في 15 دائرة بعيداً عن أيّ نفَس طائفي أو مذهبي





الجمهورية





قال أحد السياسيِّين إن أقسى ما تعرَّضت له طائفة من مكوِّنات البلد عسكرياً في الماضي بين بعضها البعض تتعرّض له الآن سياسياً وبين بعضها البعض أيضاً.



عُقد لقاء لمناصري أحد التيارات السياسية تقرّر بموجبه توجيه كتاب الى رئيس التيار يلوِّح بعدم المشاركة في الإنتخابات النيابية، إذا بقي مسار التنازل على ما هو عليه أمام فريق آخر.



حرصت شخصية سياسية على تنظيم إستقبال كبير لرئيس تيار سياسي بحفاوة تُناقض العلاقات السياسية المتوترة بين الطرفين





المستقبل





يقال إنّ الموقوف في "عبوتي" رأس بعلبك اعترف خلال التحقيقات أنّه أعدَّ العبوتين بهدف استخدام انفجار الأولى كمصيدة لحشد الناس ثم تفجير الثانية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.