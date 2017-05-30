وفاة الديكتاتور البنمي السابق مانويل نورييغا

توفي الرئيس البنمي الاسبق مانويل نورييغا الذي ادخل المستشفى منذ آذارلماضي بسبب اصابته بورم في الدماغ، ليل الاثنين الثلاثاء عن 83 عاما بحسب ما أعلن مصدر رسمي.

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وخرج نورييغا الذي كان يمضي عقوبة بالسجن عشرين عاما بموجب ثلاثة احكام في قضية اختفاء معارضين في عهده، من السجن مؤقتا في نهاية كانون الثاني وكان يقيم لدى واحدة من بناته الثلاث في العاصمة البنمية.وطلبت عائلته مرارا وضعه في الاقامة الجبرية بدلا من السجن اذ انه اصيب مرات عدة بنزيف في الدماغ ومشاكل رئوية وسرطان في البروستات وانهيار عصبي. لكن الحكومة رفضت هذه الطلبات مؤكدة انه سيعود الى السجن بعد العملية الجراحية.ومانويل نورييغا كان رجل بنما القوي من 1983 الى 1989 قبل ان تطيح به الولايات المتحدة وتسجنه بتهمة تهريب المخدرات.وقد امضى اكثر من عقدين في السجن في الولايات المتحدة. وسجن بعد ذلك سنتين في فرنسا بتهمة غسل اموال قبل ان يسلم الى بنما في كانون الاول2011.​