أخبار دولية
30 أيار 2017
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ماكين: بوتين يشكل تهديدا اكبر من داعش

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ماكين: بوتين يشكل تهديدا اكبر من داعش
اعتبر عضو مجلس الشيوخ الاميركي الجمهوري جون ماكين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكل تهديدا أكبر من تنظيم داعش على أمن العالم.
     
ورأى السناتور الجمهوري الذي يعتبر من أبرز منتقدي ترامب داخل حزبه ان تدخل روسيا المفترض في انتخابات خارج أراضيها يشكل خطرا على الديموقراطية.
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هذا، وأعربت روسيا على لسان نائب وزير الخارجية "سيرغي ريابكوف"، عن قلقها من أن الاتصالات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تسفر بعد عن تحولات إيجابية في العلاقات بين الدولتين. ورأى أن دولتين نوويتين مثل الولايات المتحدة وروسيا لا يمكن أن تتحملا بقاء العلاقة بينهما بمثل هذا المستوى المتدني.

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