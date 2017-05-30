طقس ربيعي دافئ يسبق انخفاض الحرارة

طقس ربيعي دافئ جداً وقليل السحب عموما يُسجل اليوم ومن المتوقع ان يستمر لغاية غد الأربعاء، على ان تنخفض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة.
طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:
-الثلاثاء: طقس ربيعي دافئ جداً مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٨ درجة فيما الأجواء تكون قليلة السحب عموماً
-الأربعاء: طقس ربيعي دافئ مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة فيما الأجواء تكون قليلة السحب عموماً
الخميس: طقس ربيعي دافئ مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الأجواء تكون غائمة جزئيا.
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