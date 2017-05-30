طقس ربيعي دافئ يسبق انخفاض الحرارة



طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:

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طقس ربيعي دافئ جداً وقليل السحب عموما يُسجل اليوم ومن المتوقع ان يستمر لغاية غد الأربعاء، على ان تنخفض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة.-الثلاثاء: طقس ربيعي دافئ جداً مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٨ درجة فيما الأجواء تكون قليلة السحب عموماً-الأربعاء: طقس ربيعي دافئ مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة فيما الأجواء تكون قليلة السحب عموماًالخميس: طقس ربيعي دافئ مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الأجواء تكون غائمة جزئيا.