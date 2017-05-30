حال الطقس
30 أيار 2017
Back

طقس ربيعي دافئ يسبق انخفاض الحرارة

تنخفض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار انخفاض الحرارة,طقس ربيعي,تنخفض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة
episodes
طقس ربيعي دافئ جداً وقليل السحب عموما يُسجل اليوم ومن المتوقع ان يستمر لغاية غد الأربعاء، على ان تنخفض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة. 

طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:

-الثلاثاء: طقس ربيعي دافئ جداً مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٨ درجة فيما الأجواء تكون قليلة السحب عموماً
الإعلان


-الأربعاء: طقس ربيعي دافئ مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة فيما الأجواء تكون قليلة السحب عموماً

الخميس: طقس ربيعي دافئ مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الأجواء تكون غائمة جزئيا. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


إقرأ أيضاً