وصول الأمطار الموسمية في الهند إلى الساحل الجنوبي

اعلن مصدر بمكتب الأرصاد الجوية بالهند ان الأمطار الموسمية وصلت إلى ساحل ولاية كيرالا الجنوبية اليوم الثلاثاء مما يبشر بإنتاج زراعي أعلى ونمو اقتصادي

أقوى.

وقال المصدر لرويترز إن من المتوقع صدور إعلان رسمي قريبا بهطول الأمطار الموسمية التي جاءت قبل موعدها للمرة الأولى منذ عام 2011.

ولا تعلن هيئة الأرصاد الجوية الهندية عن هطول الأمطار الموسمية إلا بعد استيفاء المعايير التي تحدد كثافة هطول المطر فوق منطقة جغرافية محددة وتكاثف السحب وسرعة الرياح.

وهطلت الأمطار قبيل ستة أيام من الموعد المتوقع في مطلع الشهر الجاري على جزيرتي أندامان ونيكوبار الواقعتين قبالة الساحل الشرقي للهند وهما عادة أول منطقتين تستقبلان الأمطار الموسمية.