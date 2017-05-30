أخبار دولية
30 أيار 2017
Back

اصابة شرطيين سعوديين بانفجار عبوة في العوامية

الهجوم الثاني من نوعه في غضون أسبوعين Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية,العوامية,الهجوم الثاني من نوعه في غضون أسبوعين
episodes
اصابة شرطيين سعوديين بانفجار عبوة في العوامية
اصيب شرطيان سعوديان عندما انفجرت عبوة ناسفة في العوامية بشرق المملكة.
  
والهجوم الذي وقع أمس الاثنين هو الثاني في غضون أسبوعين الذي يستهدف قوات الأمن المنتشرة لحماية عمال يقومون بهدم الجزء القديم من العوامية والمعروف باسم حي المسورة الذي تقول السلطات إن هاربين مسلحين يختبئون فيه.
 
الإعلان

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله "تعرضت دورية أمن عند الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين لانفجار عبوة ناسفة وهي تؤدي مهامها بالقرب من دوار حي الريف ببلدة العوامية بمحافظة القطيف مما نتج عنه إصابة رجلي أمن ونقلهما إلى المستشفى. وقد باشرت الجهات الأمنية إجراءات التحقيق".
إقرأ أيضاً