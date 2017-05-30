أخبار دولية
30 أيار 2017
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حزب ماكرون يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية

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حزب ماكرون يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية

 

أوضحت نتيجة استطلاع للرأي في فرنسا اليوم الثلاثاء ان من المتوقع فوز حزب الرئيس إيمانويل ماكرون بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو حزيران ما يؤكد الاتجاهات المماثلة التي أظهرها استطلاعان سابقان أُجريا هذا الأسبوع.

 

 وأشار استطلاع أجرته إبسوس/سوبرا ستيريا لصالح التلفزيون الفرنسي والإذاعة الفرنسية أن حزب ماكرون المستجد على الساحة السياسية الجمهورية إلى الأمام وشريكه حركة الديمقراطيين سيحصلان على 29.5 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

 

 كما يتوقع حصول حزب الجمهوريين المحافظ وشريكه حزب اتحاد الديمقراطيين والمستقلين على 22 في المئة من الأصوات في حين سيحل حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في المرتبة الثالثة بنسبة 18 في المئة من الأصوات.

 

 وأظهر استطلاع إبسوس/سوبرا ستيريا المشهد الانتخابي عينه الذي أوضحه استطلاعان آخران للرأي أُجريا هذا الأسبوع وأظهر أيضا أن حزب ماكرون سيتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستجري على جولتين في 11 و18 يونيو حزيران.

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