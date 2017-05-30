رياضة
30 أيار 2017
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قرعة كأس آسيا...لبنان في المجموعة الثالثة الى جانب هذه المنتخبات

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قرعة كأس آسيا...لبنان في المجموعة الثالثة الى جانب هذه المنتخبات
 
أوقعت قرعة كأس آسيا في كرة السلة التي سيستضيفها لبنان في آب المقبل المنتخب اللبناني في المجموعة C الى جانب كازخستان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

وحلت الدول المشاركة في البطولة في المجموعات على الشكل التالي:

المجموعة A : ايران، الاردن، سوريا والهند.
المجموعة B : العراق، الصين، الفيليبين وقطر.
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المجموعة D : اليابان، هونغ كونغ، تايبي واوستراليا.
 
 
 
 
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