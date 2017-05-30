نمر يقتل حارسة بحديقة حيوانات في انجلترا

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان أحد النمور قتل حارسة في حديقة حيوان هامرتون بانجلترا في واقعة وصفتها حديقة الحيوان بالغريبة.

وأشارت الحديقة الواقعة في مقاطعة كمبردجشير بشرق انجلترا إلى أن أبوابها ستظل مغلقة لحين إجراء تحقيق شامل وقالت إنها تأمل أن يتم إعلان مزيد من التفاصيل في أقرب وقت ممكن.

وقالت الحديقة في بيان لم يذكر أي شيء عن نمر "لم يسفر الحادث بأي حال عن فرار أي حيوانات من محبسها ولم يتضرر الأمن العام بأي حال".

وقالت (بي.بي.سي) نقلا عن الشرطة "دخل نمر إحدى الحظائر مع حارسة وللأسف توفيت الحارسة في مكان الحادث".