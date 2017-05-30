تحديد 11 تموز موعدا للنظر بالدعوى ضد شركة globle data services

الدعوى ضد شركة globle data services

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LBCI News Lebanon

عين قاضي الامور المستعجلة في بعبدا يعين تاريخ 11 تموز المقبل موعداً للنظر بالدعوى المقدمة من المحامي حسن بزي ضد شركة globle data services .



وأعطى الشركة مهلة 48 ساعة للجواب على طلب وقف الاعمال والاجراءات الناشئة عن قرار وزير الاتصالات رقم 1/365 .