أمن وقضاء
30 أيار 2017
30/05/2017 05:55:48
تحديد 11 تموز موعدا للنظر بالدعوى ضد شركة globle data services
الدعوى ضد شركة globle data services
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LBCI News Lebanon
عين قاضي الامور المستعجلة في بعبدا يعين تاريخ 11 تموز المقبل موعداً للنظر بالدعوى المقدمة من المحامي حسن بزي ضد شركة globle data services .
وأعطى الشركة مهلة 48 ساعة للجواب على طلب وقف الاعمال والاجراءات الناشئة عن قرار وزير الاتصالات رقم 1/365 .
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