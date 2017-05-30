أمن وقضاء
30 أيار 2017
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تحديد 11 تموز موعدا للنظر بالدعوى ضد شركة globle data services

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تحديد 11 تموز موعدا للنظر بالدعوى ضد شركة globle data services
عين قاضي الامور المستعجلة في بعبدا يعين تاريخ 11 تموز المقبل موعداً للنظر بالدعوى المقدمة من المحامي حسن بزي ضد شركة globle data services .

وأعطى الشركة مهلة 48 ساعة للجواب على طلب وقف الاعمال والاجراءات الناشئة عن قرار وزير الاتصالات رقم 1/365 .
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