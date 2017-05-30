تيا ديب نسخة عن والدتها نوال الزغبي في 3 صور

الشبه بين تيا ديب ووالدتها نوال الزغبي كبير

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LBCI News Lebanon

يبدو أن الشبه بين تيا ديب ووالدتها الفنانة نوال الزغبي كبير من حيث ملامح الوجه وتصفيف الشعر وصولاً إلى إتباع آخر صيحات الموضة.

وفي جولةٍ على حساب تيا الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام الّذي يُتابعه 132 ألف متابع ، نلاحظ سريعاً أنها تحب إرتداء آخر صيحات الموضة الأمر الّذي حوّلها إلى "فاشنيستا" تماماً كوالدتها الفنانة نوال الزغبي.

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ويزداد الشبه بين نوال وإبنتها تيا عندما تعتمد الأخيرة الشعر المموّج وترتدي النظارات كما ظهرت في إحدى الصور. أمّا المفاجأة الكبيرة فهي في الصورة الثالثة حيث بدت تيا نسخة عن نوال في مرحلة سابقة فعلّق أحد المتابعين " كأنو نوال أيّام اغنية الدلعونا".

A post shared by Tia (@tiadib) on Apr 16, 2017 at 8:01am PDT

🦋🦋🦋🦋 A post shared by Tia (@tiadib) on Apr 5, 2017 at 9:29am PDT