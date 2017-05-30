تيا ديب نسخة عن والدتها نوال الزغبي في 3 صور

يبدو أن الشبه بين تيا ديب ووالدتها الفنانة نوال الزغبي كبير من حيث ملامح الوجه وتصفيف الشعر وصولاً إلى إتباع آخر صيحات الموضة.
وفي جولةٍ على حساب تيا الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام الّذي يُتابعه 132 ألف متابع ، نلاحظ سريعاً أنها تحب إرتداء آخر صيحات الموضة الأمر الّذي حوّلها إلى "فاشنيستا" تماماً كوالدتها الفنانة نوال الزغبي.
ويزداد الشبه بين نوال وإبنتها تيا عندما تعتمد الأخيرة الشعر المموّج وترتدي النظارات كما ظهرت في إحدى الصور. أمّا المفاجأة الكبيرة فهي في الصورة الثالثة حيث بدت تيا نسخة عن نوال في مرحلة سابقة فعلّق أحد المتابعين " كأنو نوال أيّام اغنية الدلعونا".
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