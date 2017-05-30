أمن وقضاء
30 أيار 2017
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تغريم البسام وكرم 3 ملايين ليرة

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تغريم البسام وكرم 3 ملايين ليرة
أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق وعضوية المستشارين نوال صليبا ورولا عبد الله، حكما اليوم، في دعوى المحامي طارق شندب ضد شركة تلفزيون الجديد ممثلة برئيس مجلس ادارتها تحسين خياط، وعلى تحسين خياط والصحافية راشيل كرم والصحافية مريم البسام وكل من يظهره التحقيق في جرائم اختلاف جرائم وتحريض على الفتنة والقتل والقدح والذم والتحقير ومخالفة قانون المطبوعات بعدما ورد في تقرير ضمن نشرة الاخبار الرئيسية بتاريخ 4/10/2014 ان المحامي طارق شندب وكيل الارهاب.
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وقضى الحكم بتغريم كل من البسام وكرم مبلغ ثلاثة ملايين ليرة والزامها بدفع مبلغ الف ليرة للمدعى كتعويض رمزي عن الاضرار التي لحقت به. 
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