قانصو من عين التينة: المشاورات تبشر بالخير

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عرض الرئيس نبيه بري مع رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي الوزير علي قانصو في عين التينة، الأوضاع الراهنة ولا سيما ما يتعلق بالمساعي للاتفاق على قانون جديد للانتخاب.وأكد قانصو بعد اللقاء أنه "حتى الان المشاورات تبشر بالخير وما زال هناك بعض نقاط الإختلاف نأمل ان تذلل سريعا وان تنتهي الى قانون يقوم على النسبية الكاملة."واضاف "نجدد دعوتنا الى رئيسي الجمهورية والحكومة لإصدار مرسوم بفتح دورة إستثنائية للمجلس ليكون لدينا متسع من الوقت لتذليل ما تبقى من عقبات امام التفاهم على قانون الإنتخابي العتيد، وإننا متفائلون بأن هذا المرسوم سيصدر وسنشهد قانونا قبل 19 حزيران".كما إستقبل بري جمعية المصارف​ لاطلاعه على تفاصيل مفاوضات الوفد اللبناني في الولايات المتحدة مشيرا الى أن الاجواء الاولية تفيد بأن رموز الدولة لا يمكن ان تتناولها عقوبات لأنها تتناول الوطن.