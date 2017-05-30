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30 أيار 2017
30/05/2017 08:14:55
بوتين في اجتماع مع ولي ولي العهد السعودي: علاقاتنا مع السعودية تتطور بنجاح كبير واتفاقات الطاقة لها أهمية كبرى لبلدينا
بوتين في اجتماع مع ولي ولي العهد السعودي: علاقاتنا مع السعودية تتطور بنجاح كبير واتفاقات الطاقة لها أهمية كبرى لبلدينا
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LBCI News Lebanon
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