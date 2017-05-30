الحريري : لتحديد حاجات المناطق والخطط اللازمة لها

الحريري يترأس لجنة تنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ان الهدف من اجتماع اللجنة التنفيذية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات هو لمعالجة كل المشاكل التي تعاني منها البلديات والمناطق، ولفت الى ان القضايا التي تحتاج الى استثمار طويل الاجل او قصير الامد، يمكن البدء بها منذ اليوم من خلال تحديد حاجات كل المناطق ووضع الخطط اللازمة لها وجدولة كل المشاريع والعمل على تنفيذها.

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وبحثت اللجنة في أمور محافظة الجنوب حيث تم تقسيم المشاريع المطروحة بحسب الوزارات وتمّ إقتراح تكثيف حلقات النقاش حول القطاعات الخدماتية للمحافظة بالتعاون مع الوزارات المختصة والإدارات الرسمية وكل من له صلة من أجل التوصل إلى مخطط توجيهي عام يشمل جميع المعطيات والمعوقات وإيجاد مصادر التمويل من أجل تنفيذ هذه المشاريع ضمن جدول زمني منظّم وحسب الأولويات وإقتراح خطة عمل وآلية للمراقبة وحسن التنفيذ.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ليُصار إلى متابعة تنفيذها عبر إجتماعات تنسيقية أخرى ستُعقد قبل الثاني من حزيران 2017 ليتمّ عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.