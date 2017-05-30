اتبعي هذه الخطوات لحماية عينيك من أضرار الماكياج!

نصائح لحماية عينيك من أضرار الماكياج

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LBCI News Lebanon

تُحبّ جميع السيدات تطبيق الماكياج بشكلٍ يومي للظهور بأجمل حلة في مكان العمل وخلال المناسبات الإجتماعية.

إلا أنه بامكان مستحضرات التجميل أن تتسبّب بأضرارٍ مختلفة للعينين، لذلك كشف الاختصاصي الأسترالي لوك أرنديل عن خطوات يجب أن تتبعها السيدات للحفاظ على صحّة عيونهن.

- لا يجب تطبيق الأيلاينر على خط الرموش الداخلي ويجب رسمه فقط على جفن العين، لأن وضع الأيلاينر أو الكحل داخل العين يؤدي إلى تلوث مجرى الدمع وبالتالي إلى التهابات العين خصوصًا للعيون الحساسة.

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- يجب رمي مستحضرات التجميل بعد فترة قصيرة من استخدامها لأنها تتسبب بالتهابات في العين بسبب الباكتيريا والفطريات التي توجد داخلها.

- تتسبب الرموش الإصطناعية وتمديدات الرموش بالتهاب قرنية العين وبسقوط شعيرات الرموش بشكل جزئي او بشكل دائم.

وقال أرنديل إنه يجب التأكد من نظافة الأدوات التي تُستخدم خلال تركيب الرموش الإصطناعية ومن نوعية المادة اللاصقة التي بامكانها التسبّب بحساسية في العين.

- يجب زيارة طبيب العيون بشكلٍ مستمرٍ للتأكّد من سلامتها ومن عدم الحاجة إلى استخدام قطرات او منتجات أخرى.